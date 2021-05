Libre Immo | Le dossier

C’était osé mais stratégique d’un point de vue immobilier. L’offre touristique à louer à Las Terrenas répond, en effet, pour l’essentiel, à deux demandes : des appartements et unifamiliales d’une à quatre chambres, au maximum six, et des chambres d’hôtel. "Or, il y a des demandes concrètes, pressantes, pour des maisons plus grandes, pouvant accueillir des événements familiaux ou amicaux (anniversaires, mariages…), des tournages de films ou de séries, par exemple", soutient Pascal Demesse, qui s’est lancé, avec un associé tout aussi belge que lui, Jean-Christophe Godefrin, dans la construction d’une villa de douze chambres aux allures de boutique hôtel qu’ils ont baptisée Rosabaya.