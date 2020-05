Libre Immo | Le dossier Les entreprises de construction de piscines ont enregistré une hausse de 21 % des commandes. Mais difficile de suivre…

Il fait beau et les incertitudes qui pèsent encore sur les possibilités de voyager poussent les Belges à envisager de passer l’été chez eux. Pour ceux qui disposent de l’espace et du budget, la tentation est grande de faire construire une piscine.

Est-ce encore possible d’en avoir une pour cet été ? "Si l’on considère que l’été se termine le 21 septembre, alors oui. Mais ce ne sera pas avant le 1er septembre… Tous les entrepreneurs ont un carnet de commandes rempli jusqu’à cette date. Et je conseille aux consommateurs de ne pas tomber dans les bras d’entrepreneurs qui leur promettraient monts et merveilles en leur disant qu’ils pourront nager avant fin août", souligne Patrice Dresse, directeur général du groupement des entreprises générales de construction de piscines. "De nombreux jardiniers du dimanche s’improvisent piscinistes et ne tiennent pas plus de trois ans. Cela pose problème pour le suivi. Aucun pisciniste n’aime travailler sur le matériel d’un autre… Ces ‘jardiniers’profitent de l’engouement que connaît le secteur depuis quelques années pour se lancer dans ce créneau."