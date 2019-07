Pour l’architecte qui l’a conçue, c’est une nouvelle façon de découvrir le monde à travers un habitat nomade en osmose avec la nature : Anthenea est une soucoupe marine qui vise l’hôtellerie de luxe.

Au bout du ponton dans le port de Trébeurden (Côtes d’Armor), le prototype d’Anthenea, dont la construction industrielle doit débuter en 2020, évoque un ovni blanc posé sur l’eau, comme une coquille refermée. Quand celle-ci s’ouvre, on y découvre un espace de vie confortable tout en rondeurs, avec de la hauteur et une vue à 360 degrés sur l’extérieur, mais aussi, sur un de ses flancs, une vue sous-marine, sous la ligne de flottaison.

Cerise sur le gâteau, le dôme de la soucoupe se soulève, dévoilant à l’étage un salon/solarium circulaire pouvant accueillir une dizaine de personnes assises avec vue panoramique.

Bardée de panneaux solaires, la soucoupe a un diamètre de 9,40 m hors tout et la couronne qui l’entoure permet une "promenade périphérique de trente mètres". L’habitat est évidemment connecté et répond au doigt et à l’œil au smartphone. Ce séjour en immersion marine aura cependant un coût : environ 500 000 euros l’unité livrée.