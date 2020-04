Le confinement perturbe le droit des citoyens à se faire entendre sur les demandes de permis d’urbanisme.

L’association citoyenne Inter-Environnement Bruxelles (IEB) attire l’attention des autorités régionales et communales sur la "confusion" qui règne au niveau des enquêtes publiques et de concertation sur les permis d’urbanisme en Région bruxelloise. Permettant à tout citoyen d’être informé et entendu sur les demandes de permis d’urbanisme qui dérogent aux règlements urbanistiques bruxellois, leur réalisation effective est mise à mal par l’entrée en vigueur des mesures de confinement. Et pour cause, les affiches rouges annonçant les enquêtes qui continuent d’être placées dans l’espace public sont invisibles pour la majorité des citoyens puisque le mot d’ordre officiel est de rester chez soi…