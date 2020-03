Libre Immo | Le projet de la semaine

Installée à l’angle des avenues de Tervueren et du Marquis de Villalobar, trône, depuis 1936, une villa aux multiples histoires. D’abord à vocation résidentielle et construite par l’architecte Jean Hendrickx, elle devient propriété de l’État hellénique en 1980 avec de nouveaux aménagements à la clé. Neuf ans plus tard, quand la société Etex acquiert les lieux, les logements laissent la place à des espaces de bureaux. C’est le début de grands travaux, avec de nouveaux bâtiments ainsi qu’un parking souterrain, tous construits à l’arrière de la villa d’origine.

Et c’est un nouveau projet d’envergure qui va prendre place sur le site dans les mois à venir, Etex ayant vendu ses biens au promoteur immobilier belgo-luxembourgeois Codic. Fini les bureaux, une trentaine d’appartements s’élèveront prochainement sur les lieux. Une tâche mise entre les mains de l’architecte Francis Metzger, lauréat de plusieurs prix Europa Nostra et spécialiste des grands projets de rénovation de bâtiments classés.