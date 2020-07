Libre Immo |

Nouveau cycle de visites guidées gratuites pensé par l’Arau, “La ville en transformation” questionne la place des Bruxellois dans l’aménagement de la capitale. Engagé et militant, il mêle patrimoine, architecture et urbanisme à travers cinq trajets.

Organisées par l’Atelier de recherche et d’action urbaines (Arau) à Bruxelles autour de bâtiments à l’intérêt patrimonial certain, de chantiers en cours et d’espaces publics intéressants, les promenades thématiques de “La ville en transformation” ont pour objectif d’informer les citoyens sur les enjeux urbanistiques actuels.