Depuis 2013, le réseau d’agences immobilières Era et la KU Leuven mettent leurs données et leur expertise en commun pour sortir un indice des prix de l’immobilier qui tient compte du prix de vente, bien sûr, mais à l’aune de critères tels que la superficie habitable, les finitions, la localisation géographique, l’état général, etc. Soit toute une série de facteurs susceptibles d’avoir un impact positif ou négatif sur le prix. (...)