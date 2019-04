Si vous souhaitez effectuer des travaux dans votre habitation et que vous ne disposez pas de fonds propres, deux solutions s’offrent à vous. D’une part, un prêt rénovation (vert ou ordinaire) sous la forme d’un prêt à tempérament (PAT) et, d’autre part, un crédit hypothécaire.Afin de déterminer la solution la plus avantageuse pour vous, le montant emprunté, la durée, la capacité de remboursement, les avantages fiscaux, la possibilité de recourir au réemploi dans le cadre d’un crédit hypothécaire existant,etc. peuvent jouer un rôle.Si le choix se porte sur un financement via un PAT, alors deux cas de figure se présentent. Soit les rénovations serviront à rendre le logement moins énergivore ou à le protéger contre les incendies ou les effractions. Et dans ce cas, le client peut les financer via un prêt rénovation vert au taux historiquement bas de 1,55 %.(...)