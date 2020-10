En cette période de crise sanitaire, un des plus grands défis est de limiter objectivement le nombre de personnes présentes, notamment dans les magasins et les grandes surfaces. Fort d’une expérience pointue depuis plus de 30 ans dans la surveillance des bâtiments et la gestion de temps, Dinec International vous offre un gage de pérennité et de sérieux pour vos investissements sécuritaires.

Une histoire de sécurité depuis 1981

Innovateur, concepteur et fabricant, Dinec International développe et commercialise des solutions de sécurité et de gestion de bâtiments dotées d’une technologie moderne et efficace. Contrôle d’accès (autonome, hébergé, avancé), enregistreur de données, gestion de temps, gestion énergétique, alarme anti-intrusion, caméras de vidéo-surveillance, solutions mobiles, tous les développements préservent l’intégrité de votre patrimoine immobilier et industriel, tout en facilitant sa gestion technique et administrative au quotidien. Parkings, banques et assurances, écoles et universités, prisons, hôpitaux, centres sportifs, stades et maisons privées, les domaines d’application sont infinis et variés.

Une philosophie de proximité

Spécificité de l’entreprise, de la conceptualisation à la production et au contact client, la proximité est privilégiée à tous les niveaux de fonction. Le bureau de développement est situé juste à côté de l’unité de production, à Ohain, ce qui assure une symbiose parfaite pour le contrôle et la qualité des systèmes proposés. La commercialisation de la gamme s’appuie sur des partenaires locaux et internationaux sélectionnés et formés de manière pointue, afin d’être les garants d’un savoir-faire particulier, ce qui apporte la qualité de service indispensable à ce secteur d’activité sécuritaire si particulier.

Directives COVID-19 : limitations

Les directives Covid-19 imposent la limitation du nombre de personnes dans les espaces fermés, et notamment dans les magasins et les grandes surfaces. Mais quelle solution pour connaître le nombre de personnes présentes dans votre commerce ? Dinec International vous offre une solution simple de comptage des entrées et des sorties avec signalisation de l'atteinte du seuil critique (signalisation sonore et visuelle). A l'aide de son Smartphone, le responsable peut connaître et adapter le seuil de présence et ainsi se conformer aux règles de distanciation sociale. L'ensemble de la solution est basé sur du matériel standard. Seules des cellules de détections et d'aménagement des couloirs d'entrées et sorties (potelets et guidage) sont à prévoir.

La sécurité est un métier. Chez Dinec International, c’est une vocation de proposer des solutions simples et efficaces à des problèmes éminemment complexes !

Pour plus d'informations

DINEC INTERNATIONAL BELGIUM

Chaussée de Louvain 592 – B-1380 Ohain

Tel+32 (0)2 389 16 40 - +32 (0)2 387 14 02

Mail : contact@dinec.be

Site internet : www.dinec.be