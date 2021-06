La scale-up belge We Invest lève 4,5 millions d’euros Immobilier Van Hoof Thibaut

© D.R.

We Invest est une jeune entreprise qui grandit vite et bien. Si certains secteurs économiques ne connaissent pas la crise, l’immobilier en fait partie. Et quand le fonds de commerce d’une entreprise reposait déjà sur la digitalisation et les nouvelles technologies avant l’arrivée du Covid-19, cela fait des étincelles. Après avoir vu exploser ses chiffres depuis mars 2020, We Invest a réalisé une nouvelle levée de fonds, avec 4,5 millions d’euros récoltés.