Fin octobre dernier, WeWork, l’enseigne phare du coworking (espaces de travail partagés), s’annonçait en Belgique. Plus exactement, annonçait la conclusion d’un premier bail à Bruxelles. Trois autres suivront rapidement. Sept mois plus tard, le 29 mai, veille de l’Ascension, la plateforme organisait, au Musée bruxellois de la BD, son premier grand événement belge. Non pas à l’occasion de l’ouverture d’un centre, mais pour le lancement officiel des réservations.

(...)