Xior, une entreprise belge spécialisée dans le logement étudiant, a lancé une offre visant à acquérir une participation majoritaire dans le capital de son concurrent espagnol Student Properties Spain (SPS), a-t-elle annoncé.

SPS compte trois résidences en Espagne (à Madrid, Malaga et Séville) pour un total de 725 lits. Xior, qui compte déjà quatre résidences en Espagne (deux à Barcelone, une à Madrid et une à Grenade) propose 2,3417 euros par action SPS. Si son offre est acceptée, l'entreprise cotée en Bourse deviendra l'actionnaire majoritaire du groupe espagnol. "La reprise de ce portefeuille permettra à Xior d'acquérir une position dominante sur le marché espagnol", où la société belge compte poursuivre son expansion, a commenté son administrateur délégué Christian Teunissen. Au terme de la transaction, Xior proposera plus de 17 500 chambres étudiantes dans 32 villes en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal.