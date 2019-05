Jusqu’alors dans le flou juridique, les yourtes, tiny houses et autres caravanes sont enfin reconnues dans le code wallon du logement. Un premier pas vers des normes spécifiques et adaptées, différentes de l’habitat traditionnel.

C’est une première étape. Un pas qui réduira quelque peu le flou juridique qui l’entoure. Approuvée fin avril par le parlement wallon, l’intégration de la notion d’habitation légère dans le code wallon du logement et de l’habitat durable sera effective au plus tard le 1er septembre. Notion que se sont attelés à définir des experts en droit. Car comment rassembler sous une même famille les yourtes, caravanes, chalets, cabanes, tiny houses, bulles, tipis, géodes (sortes de dômes) et autres roulottes ?

