Liège connaît depuis quelques années une métamorphose de son territoire : gare Calatrava, rénovation des quais, passerelle La Belle Liégeoise, tour des Finances… Une régénération qui vise à accroître son attractivité et en faire une métropole au rayonnement européen.

Avec ceci que son atout premier est sa brique bon marché. "Liège reste extrêmement attractive car les prix sont bas", acquiesce la notaire Aline Hugé. "On sent une évolution positive qui se confirme encore cette année. Tout se vend. M ême les villas des années 60, qui étaient à la traîne auparavant, trouvent acquéreur", souligne-t-elle. "Mais ce qui a surtout le vent en poupe, ce sont les appartements neufs", que ce soit auprès des particuliers ou des investisseurs. "Il y a une grosse demande dans le centre-ville et...