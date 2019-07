Cette décision constituait l’une des reconnaissances les plus évidentes de la responsabilité de Boeing dans les collisions, qui résultaient en partie d’un mauvais fonctionnement du système anti-décrochage des nouveaux avions à réaction.

Cela augmentera également les coûts croissants de la société, car elle fait face à des poursuites des familles des victimes, à des enquêtes menées par les autorités fédérales et à des demandes d’indemnisation de la part des compagnies aériennes.

" Chez Boeing, nous sommes désolés pour les pertes tragiques en vies humaines dans ces deux accidents et ces vies perdues continueront de peser lourd dans nos cœurs et dans nos esprits pour les années à venir", a déclaré Dennis Muilenburg, directeur général de Boeing, dans une déclaration. « Les familles et les proches des personnes à bord ont nos plus profondes sympathies et nous espérons que cette sensibilisation initiale pourra les aider à être réconfortés.»

Les familles de certaines victimes des accidents ont engagé de nombreuses poursuites contre la société et réclament des millions de dollars de dommages et intérêts.