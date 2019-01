La grande distribution souffle le chaud et le froid. Si certaines enseignes ont été contraintes de procéder à des plans de licenciements ou de transformation comme ce fut le cas pour Carrefour, Delhaize et Makro ces dernières années, elles multiplient cependant les concepts novateurs et les ouvertures de nouveaux points de vente à un rythme effréné, alors qu’un nouvel acteur s’apprête à faire son arrivée sur le marché.

Et pas n’importe lequel puisque Jumbo est un poids lourd aux Pays-Bas et il entend attaquer Colruyt sur son terrain, celui des prix bas garantis.

Les trois premiers magasins de l’enseigne sont attendus pour cet automne déjà (mais une dizaine d’emplacements feraient déjà l’objet de contrats signés), exclusivement en Flandre, porte d’entrée classique pour les acteurs néerlandais comme l’avait fait Albert Heijn.

(...)