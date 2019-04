L’incubateur de D’Ieteren Auto acquiert un prestataire de services dont il partage les idées sur la mobilité de demain.

Ça bouge dans la mobilité, c’est le moins que l’on puisse dire. Lab Box, le start-up studio mis en place par D’Ieteren Auto, fait l’acquisition de CarAsap et de ses services de voiture avec chauffeur. Il y avait comme une prédestination, sourient Michael Grandfils et Jonathan Guzy, responsables des deux entités. CarAsap est implanté rue du Mail à Ixelles, non loin du siège historique de la maison D’Ieteren. “Ils passent prochainement de l’autre côté de l’avenue Louise”, dit Michael, LaB Box étant installé à Flagey…