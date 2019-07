"Vous allez n’importe où dans le monde, vous trouverez nos produits." Pierre-Yves Guidi, le directeur opérationnel de BEA, a raison et il peut être fier de la réussite de son entreprise, dont les détecteurs laser, radar ou micro-ondes équipent transports publics, supermarchés, gares, aéroports, stations de métro, musées, bâtiments industriels, parkings, péages autoroutiers sur les cinq continents. La société liégeoise fabrique 8 millions de composants électroniques par mois et de 1 à 1,5 million de détecteurs par an. Petite frustration, peut-être : le logo de BEA n’apparaît jamais sur les détecteurs qu’elle conçoit.

Si le succès est au rendez-vous, c’est avant tout grâce à...