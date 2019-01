De moins en moins de Belges désirent encore partir de Bruxelles : trafic, bouchons, risques de rater son vol… Et un parking hors de prix ! Malins, les francophones flirtent avec les aéroports régionaux à un jet de pierre des frontières : Lille, Luxembourg, Maastricht/Aix-la-Chapelle et Cologne/Bonn. Des aéroports à taille humaine, avec des facilités d’accès autoroutiers moins bondés que le Ring, et des offres de parking sensiblement moins chères.Le jeu en vaut-il pour autant la chandelle ?