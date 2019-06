4 Vidéo

L'intégration de Brussels Airlines à Eurowings n'ira pas plus loin

L'intégration de la compagnie aérienne Brussels Airlines à Eurowings n'ira pas plus loin, a indiqué le groupe Lufthansa lundi. A l'avenir, Brussels Airlines entretiendra par contre des contacts plus étroits avec d'autres filiales du groupe dont Lufthansa, Austrian Airlines et Swiss.