Les conventions collectives de travail dans la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200, qui représente plus de 450.000 employés) et celle pour les employés du transport, de la logistique et du commerce international (CP 226, qui représente quelque 50.000 employés) ont été signées lundi, annonce le Setca. Les salaires de près d'un tiers de l'ensemble des employés du privé sont augmentés de 1,1%, peu importe leur catégorie ou leur statut, le niveau de leur salaire ou qu'ils soient payés au barème ou au-dessus. Cette augmentation sera effective à partir de juillet dans la CP 226 et de septembre dans la CP 200, précise le syndicat. Dans la CP 200, cette marge salariale peut être utilisée pour harmoniser la pension complémentaire entre ouvriers et employés dans les sous-secteurs où existent des différences.

Sur le plan de la mobilité, l'indemnité pour les déplacements à vélo est relevée jusqu'au maximum fiscal de 0,24 euro/km dans la CP 226. Dans la CP 200, une indemnité vélo est prévue pour la première fois et démarre à 0,10 euro/km pour les déplacements jusqu'à 40 km par jour (aller et retour), détaille le Setca.

Les conventions collectives de travail prévoient encore d'autres dispositions, notamment des droits supplémentaires en matière de formation pendant les heures de travail.

"Arrêter de travailler de manière anticipée sera toujours possible à partir de 59 ans", poursuit le syndicat. "À cet effet, les possibilités de RCC (ancienne prépension) seront modalisées au maximum dans les deux CP pour les longues carrières et les régimes de travail de nuit et en équipes."