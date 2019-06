Voici plus d’un an, le CEO de bpost, Koen Van Gerven, tirait la sonnette d’alarme. Alors qu’en 2011, on distribuait encore 12 millions de lettres par jour, ce chiffre était tombé à 7,7 millions à peine en 2018.

Et au cours du premier trimestre de cette année, le volume a encore chuté de 9,2 % alors que bpost tablait sur un recul de 7 % pour toute l’année.

En revanche, la distribution de colis se porte bien puisque l’on est passé de 126 000 par jour en 2015 à 235 000 en 2018.

"Si on ne prend pas des mesures d’ici 2022, bpost menace de devenir déficitaire", entend-on au sein de l’entreprise publique. "Le traitement de colis a beau augmenter fortement, cela ne couvrira pas la perte de la distribution de courrier", explique la porte-parole Barbara Van Speybroeck.

Et donc, bpost a songé sérieusement à prendre des mesures.

Au début de cette année, (...)