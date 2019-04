C'est désormais officiel, l'aéroport de Charleroi devient un "hub" . Sa compagnie principale, Ryanair, lance ses premiers vols avec correspondance via l'aéroport carolo.

La compagnie irlandaise a ainsi annoncé avoir ouvert ce jeudi un service de connexions via Bruxelles-Charleroi, au départ de 15 villes du réseau Ryanair dont Alicante, Budapest, Milan-Bergame et Prague. En tout 27 itinéraires sont proposés via l'aéroport wallon, selon Ryanair.



"Les passagers peuvent désormais arriver et repartir depuis Brussels South Charleroi Airport en restant dans une nouvelle zone transit, conçue à cet effet", explique l'aéroport de Charleroi dans un communiqué. "Après différentes études visant à adapter les infrastructures de Brussels South Charleroi Airport, l’aéroport est fin prêt à s’ouvrir aux connexions. Désormais, les passagers auront l’opportunité de rester en zone internationale, sans avoir à se soucier de leurs bagages, avant de reprendre un vol vers une destination desservie depuis Bruxelles-Charleroi, poursuit le communiqué. Depuis l’aéroport de départ, les voyageurs en transit bénéficient d’un enregistrement, ainsi que celui de leurs bagages, jusqu’à la destination finale". Voilà qui devrait "booster" la croissance de l'aéroport.