Au rendez-vous du Bourget, il y a le show aérien, un peu maigre cette année à part Rafale, Fouga Magister et A330neo, des avions de toutes les couleurs, de toutes les tailles et pour tous les usages sur le tarmac, à côté de missiles, fusées et autres drones. Dans cet univers ultra-concurrentiel, la Belgique et, singulièrement Wallonie et Bruxelles, ont des atouts à faire valoir. (...)