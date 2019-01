Coca-Cola European Partners a annoncé mercredi, au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de de fermer en 2020 deux de ses cinq sites de distribution, à savoir Hasselt et Heppignies. L'entreprise veut en outre "créer une nouvelle manière de travailler pour la vente via les distributeurs automatiques, grâce à laquelle un assortiment plus large de boissons froides, mais également chaudes, sera offert et pour laquelle une nouvelle entité juridique sera créée au sein de l'organisation".

Ces deux propositions, explique-t-elle dans un communiqué, "peuvent avoir un impact sur 132 emplois à Hasselt, à Heppignies et dans la vente via les distributeurs automatiques". En parallèle, 123 emplois seront transférés à Anvers, Gand et vers la nouvelle entité juridique.