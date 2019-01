Les patrons de Coca-Cola et Pepsico ont promis d'une seule voix jeudi à Davos que "d'énormes progrès" seraient réalisés "d'ici 2030" pour réduire les déchets liés aux plastiques, qui contaminent humains, faune et océans. Les frères ennemis du soda, James Quincey et Ramon Laguarta, rarement vus côte à côte, participaient à un atelier sur la "Transformation de l'économie du plastique", un thème récurrent cette semaine au Forum économique mondial.

Coca et Pepsi font partie d'une "Alliance to end plastic waste" dont la création a été annoncée mi-janvier par une trentaine de multinationales.

"Nous pouvons réduire la quantité de plastique dans le système, à la fois dans nos secteurs boissons et alimentation", a assuré le PDG de Pepsico Ramon Laguarta.

"Je suis plutôt optimiste, d'ici 2030, nous n'aurons pas complètement résolu le problème mais nous aurons fait d'énormes progrès", a-t-il ajouté, en réponse à une question sur la possibilité de régler cette question dans les dix ans.

Le PDG de Coca-Cola James Quincey a pris le même engagement, en soulignant que dans certains pays, comme le Mexique ou l'Afrique du sud, la part des bouteilles recyclées avait déjà grimpé de 10% à 70%.

Mais pas question pour ces industriels de réduire drastiquement leur usage du plastique, comme le préconisent certains défenseurs de l'environnement.

"Nous devons récupérer les bouteilles" en plastique, pour les recycler et créer une économie circulaire, a plaidé M. Quincey, qui table aussi sur "l'innovation" pour parvenir à créer des matériaux plus écologiques.

"Bouteilles en verre ou en plastique, cannettes en aluminium, machines à soda (...) Nous devons offrir au consommateur un choix plus vaste de contenants", a-t-il ajouté en assurant qu'une bouteille en plastique avait une empreinte carbone inférieure qu'un contenant en verre ou en aluminium.

Pressions des consommateurs, durcissement des législations... le secteur est condamné à évoluer, ont reconnu les deux patrons.

Quelque 80% des plastiques finissent dans les océans, soit entre 8 et 12 millions de tonnes chaque année, selon l'ONU qui estime que si la tendance se poursuit, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici 2050.

L'Union européenne prévoit notamment d'interdire dès 2021 les produits en plastique à usage unique qui représentent à eux seuls 70% des déchets échoués dans les océans et sur les plages.

"Quand on pense que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire, autant monter dans le train que de se faire écraser", a conclu le PDG de Coca-Cola.