Les groupes automobiles deviennent de plus en plus des prestataires de services. C’est l’un des chevaux de bataille de BMW, qui teste trottinettes, applications multimodales, etc. Sans oublier l’électrification au pas de charge et l’automatisation en douceur.

En ces temps d’incertitude, certains font preuve d’un volontarisme à tous crins. Pour sa première autocélébration annuelle, mardi dernier, à son siège munichois, le groupe allemand BMW a mis pied au plancher dans trois directions : services de mobilité, électrification, véhicules haut de gamme. Avec l’ambition d’être leader dans les trois domaines.

