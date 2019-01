La direction de Belgique Loisirs a annoncé, lundi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire à son siège d’Ath, son intention de licencier 39 personnes sur les 148 travailleurs que compte l’entreprise, a annoncé lundi soir la RTBF. La procédure Renault a été enclenchée. La société a également fait part de son intention de faire appel à un médiateur du tribunal de commerce de Tournai pour essayer de trouver des pistes pour relancer l’activité.

Il y a dix jours, lors du précédent CEE, les représentants du personnel ne se faisaient pas beaucoup d’illusions quant à l’avenir du club de lecture, filiale de France Loisirs. Faillite, licenciement collectif, fermetures de boutiques, départs forcés en prépension à 59 ans étaient les scénarios qu’ils craignaient.

Belgique Loisirs a perdu des dizaines de milliers d’adhérents en 20 ou 30 ans (il en reste 87 000). “Le concept ne séduit plus les jeunes”, commentait le 18 janvier le permanent CNE Rocco D’Amore. L’entreprise a supprimé 120 emplois entre 2013 et 2018. Ses comptes sont dans le rouge. De 2013 à 2017, le chiffre d’affaires a été divisé par deux, passant de 38 millions d’euros à 19,2 millions en 2017. Et il ne faudra sans doute pas compter sur le groupe propriétaire, Actissia, pour renflouer les caisses, car elles sont vides. France Loisirs a mené une restructuration, annoncée au printemps 2018, qui a coûté 450 emplois sur 1 800. “Si France Loisirs continue à épauler Belgique Loisirs, elle va se mettre en difficulté”, avançait Rocco D’Amore.