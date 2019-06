Les chaînes de magasins Cora et Bio-Planet rappellent des tranches de Lomo bio de la marque "Frais Devant", annoncent-t-elles vendredi par communiqué. Ces charcuteries ont été distribuées aux Cora de La Louvière, Chatelineau, Rocourt, Messancy, Woluwé et Anderlecht, ainsi que dans les magasins Bio-Planet.

Elles portent le code barre 3760187538716 et tous les numéros de lot ainsi que toutes les dates limites de consommation sont concernés par ce rappel.

Cora et Bio-Planet ont décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), de retirer ce produit de la vente. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit, de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.

Les personnes qui auraient consommé le produit mentionné ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Tout client souhaitant un renseignement complémentaire peut s'adresser au numéro 071.34.89.35 ou à l'adresse mail alertes-retraits@cora.be.