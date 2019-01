Depuis dix ans, le groupe Delhaize agrandit bon an mal an, chaque année, son parc de magasins d’une quinzaine d’unités, toutes enseignes confondues. C’est-à-dire avec des supermarchés Delhaize et AD Delhaize, des supérettes Proxy, des magasins de proximité Shop & Go, et, depuis fin 2018, des Fresh Atelier.

Lundi, il a annoncé vouloir en faire bien plus puisque ce sont près de 100 supermarchés et supérettes et quelque 200 magasins de proximité qu’il envisage d’ouvrir dans les trois à quatre années à venir en Belgique. Soit une moyenne de 75 à 100 magasins par an !

(...)