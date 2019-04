L'objectif fixé par Willy Borsus en 2016 de création de 32 000 emplois est largement dépassé. Mais les petites entreprises de 1 à 10 personnes se font plus rares.

Janvier 2016. Le moment est « historique », estime alors Willy Borsus (MR), ministre en charges des indépendants et des PME. S'il l'est, c'est parce qu'une mesure importante a été mise en œuvre pour favoriser l'entrepreneuriat et inciter un maximum d'indépendants à franchir le pas d'un premier engagement : la dispense de cotisations sociales patronales à vie sur ce premier emploi.

(...)