Deux industriels intéressés par une relance de la production de verres ont jeté l'éponge mais la recherche de candidats se poursuit.

Après des semaines de silence, la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, a communiqué ce mardi des informations sur le dossier de reprise de Durobor, la gobeleterie de Soignies qui avait fait aveu de faillite le 30 avril et dont elle est actionnaire à 48%. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

On apprend que deux candidats repreneurs, un espagnol et un israélien, qui avaient manifesté un intérêt pour la relance des activités de production, ont renoncé, rebutés par le montant des investissements à consentir.

Le troisième possible repreneur de Durobor, un groupe d'investisseurs du Golfe persique, n'a eu que des contacts téléphoniques avec la Sogepa. Ils ne sont jamais venus en Belgique pour dévoiler leur identité et exposer leur projet, comme il était prévu. Ces personnes ont signé un engagement à financer la mise en veille du four de l'usine mais ils n'auraient pas versé d'argent.

"Des contacts ont été pris avec plusieurs acteurs et des négociations entamées avec trois candidats, dont un fonds d’investissement lié à un pays du Moyen-Orient, un acteur industriel européen et un fonds privé d’investissement israélien", explique Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa. "A ce jour, la Sogepa doit malheureusement constater que deux de ces acteurs se sont retirés. Le fonds d’investissement basé au Moyen-Orient a fait part qu’il restait intéressé par une reprise éventuelle de Durobor sans que la Sogepa ne dispose à ce jour d’éléments suffisants qui pourraient justifier de continuer à exposer les dépenses importantes qu’impliquent le maintien du four en état de fonctionnement."

Une partie du personnel de Durobor est actuellement averti de l'état des négociations de reprise. La Sogepa évoque une mise à l'arrêt du four, sans qu'une décision formelle ne soit encore prise. Les coûts de la mise en veille du four sont supportés par la seule Sogepa et ils sont très élevés. Selon nos informations, il en coûterait 240.000 euros pour le maintenir en veille et relançable contre 120.000 euros pour un arrêt définitif.

"L’arrêt du four ne marque pas donc l’arrêt de la recherche d’un candidat repreneur. En parallèle, la Sogepa entamera des discussions avec les autorités locales pour entamer une étude sur la possible reconversion de ce site en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés", souligne Renaud Witmeur.

Un repreneur chinois ?

Pour Stefano Fragapane, permanent syndical FGTB en charge de Durobor, cette annonce de la Sogepa est "une grosse déception, on attendait de meilleures nouvelles". Il se dit "stupéfait que les candidats du Golfe ne soient jamais venus à Soignies pour visiter l'usine et qu'ils n'aient pas tenu leur engagement à financer pour moitié la mise en veille du four. Ils s'exposent à des poursuites judiciaires".

Stefano Fragapane ajoute : "Je suis aussi déçu pour l'emploi, qu'on espérait sauver au maximum. Il reste toutefois une lueur d'espoir si des contacts sont pris par la Sogepa avec d'autres candidats repreneurs".

Il nous revient que des Chinois pourraient être intéressés par une reprise de Durobor.