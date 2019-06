Le constructeur Fiat Chrysler (FCA) qui a retiré dans la nuit de mercredi à jeudi sa proposition de fusion avec Renault pour former le numéro 3 mondial de l'automobile, a, dès le retrait de son offre, ciblé l'Etat français, actionnaire de Renault, estimant que les "conditions politiques" n'étaient pas réunies en France pour "mener à bien un tel rapprochement".

Les discussions concernant la fusion entre Renault et Fiat Chrysler (FCA) ont capoté en raison d'une "position soudaine et incompréhensible de Bercy", a affirmé jeudi une source proche du constructeur italo-américain. "Toutes les conditions étaient réunies hier pour aboutir à un vote positif" du Conseil d'administration du groupe au losange, a assuré cette source à l'AFP sous couvert d'anonymat, en regrettant "les nouvelles exigences du gouvernement français" lors de ces discussions.

Selon cette source, ce sont ces exigences "qui ont conduit à cette situation dommageable pour toutes les parties". "Dans une opération de ce type et de cette envergure, il faut discuter de bonne foi. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que Renault a fait", a conclu cette source.

L'état français prend acte

De son côté, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a dit jeudi matin prendre "acte" du retrait de l'offre de fusion avec Renault déposé par Fiat Chrysler (FCA), assurant que l'Etat français avait travaillé "de manière constructive" sur ce projet.

"Dès la présentation de cette offre, l'Etat, actionnaire de Renault à 15,1%, l'a accueilli avec ouverture", a déclaré le ministre dans un communiqué, en soulignant qu'un accord avait été obtenu sur trois des quatre grands sujets sur la table des négociations, avant leur rupture.

Sanction immédiate sur les marchés

Le titre du constructeur automobile Renault s'enfonçait de plus de 7% jeudi matin à la Bourse de Paris, lesté par le retrait soudain de l'offre de fusion déposée par l'italo-américain FCA. Fiat s'affichait de son côté en repli de plus de 3% à la Bourse de Milan.

Cette fusion aurait créé un groupe de plus de 30 milliards d'euros de valorisation boursière, produisant 8,7 millions de véhicules par an. Le projet prévoyait la création d'une holding basée à Amsterdam et détenue à parts égales par les actionnaires de Renault et FCA. La famille Agnelli, qui possède 29% de Fiat Chrysler, aurait vu sa part mécaniquement diluée à 14,5%, mais serait restée de loin le premier actionnaire, pesant près du double de l'Etat français qui serait tombé à 7,5% du capital.