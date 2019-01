Selon l’avocat-général près la Cour de cassation, les litiges opposant Ryanair à ses passagers peuvent être jugés en Belgique. Si cet avis est confirmé, il ouvrira la porte à de nombreuses plaintes. Claim it, qui défend les droits des passagers, s’en prend à certains juges.

C’est une petite victoire pour les passagers belges ayant un litige avec Ryanair. Dans un avis rendu le 11 janvier, l’avocat général près de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de notre pays, estime que la compagnie low cost peut être jugée devant des tribunaux belges et non irlandais, comme l’affirmait pourtant un arrêt du tribunal bruxellois de l’entreprise néerlandophone. Cet avis, qui doit encore être confirmé, le 8 février, par la Cour de cassation (ce qui est généralement le cas) pourrait ouvrir la porte à une série de contestations contre la compagnie irlandaise. Explications.

Lors des récentes grèves de son personnel, qui ont entraîné l’annulation de plusieurs centaines de vols en Europe, Ryanair a toujours refusé de payer la compensation prévue par une directive européenne à ses passagers floués.

(...)