Ce mardi à 15h. Nous sommes en pleine interview avec les deux CEO de Pairi Daiza, Jean-Jacques Cloquet, l'ancien patron de l'aéroport de Charleroi et Eric Domb, le fondateur du parc animalier, lorsque soudain, le vétérinaire Tim Bouts, frappe à la vitre. Son pouce droit est levé. Aussitôt, Eric Domb bondit et le rejoint : ça y est, l’insémination artificielle de Hao Hao, la femelle panda a eu lieu.

Si tout va bien, le parc accueillera un nouveau bébé panda fin août. “Mais le pourcentage de réussite d’une insémination est fortement inférieur à 50 %", rappelle Eric Domb pour conjurer le sort... "Evidemment, on a donné la priorité à l'amour. On a proposé à Xing Hui , le mâle panda, de faire la cour et de passer la nuit avec Hao Hao qui ne lui a manifesté aucun intérêt et qui a même été agressive avec lui", poursuit M. Domb. "Donc en désespoir de cause, nous nous sommes résignés à réaliser une insémination artificielle qui s'est très bien passée. C'est ça qui est effrayant avec le panda, Madame n'est intéressée par l'amour que trois jours par an et si Monsieur n'est pas intéressé durant cette période, c'est la catastrophe. C'est l'une des raisons pour laquelle cette espèce est menacée aujourd'hui".



