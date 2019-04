Cette ouverture 2019 de Pairi Daiza n’aura pas été de tout repos pour les deux patrons du parc. Un groupe de militants a ainsi voulu organiser une manifestation contre la venue des ours polaires prévue en décembre prochain. De quoi énerver Eric Domb. "Ce sont les critiques les plus scandaleuses et idiotes que j’ai entendues depuis mon début de carrière à Paradisio, explique-t-il . Ces ours polaires viendront, toutes nos infrastructures sont légales pour les recevoir. On a été élu meilleur jardin zoologique d’Europe pour la deuxième année consécutive, donc on n’est quand même pas le pire endroit pour les accueillir."