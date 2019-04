TripAdvisor a dévoilé son classement des meilleurs compagnies aériennes en 2018, qui tient compte du prix, mais aussi du confort proposé en vol.

Pour élaborer ce classement, le site américain a analysé les commentaires des voyageurs concernant leur vol, et ce auprès d’une septantaine de compagnies.

Ces prix, qui en sont maintenant à leur troisième édition, récompensent les compagnies qui sont le plus appréciées des voyageurs pour leur rapport qualité-prix et leurs services. Le classement est basé sur des millions d'avis, de notes et d'opinions provenant de clients, qui sont analysés à l'aide d'un algorithme. Ainsi, le grand gagnant de Traveller’s Choice Awards 2018 est la compagnie asiatique Singapore Airlines.

Une année entière de données (de janvier à décembre 2018) est évaluée, et la quantité et la qualité des avis sont prises en compt. La liste des 10 premières compagnies aériennes est dominée par des compagnies asiatiques, mais une compagnie britannique et deux compagnies américaines figurent également dans la liste.

Le Top 10 des meilleures compagnies aériennes, d'après TripAdvisor

Singapore Airlines, Singapour Air New Zealand, Nouvelle Zélande Emirates, Émirats Arabes Unis Japan Airlines, Japon EVA Air, Taïwan Southwest Airlines, États-Unis Jet2.com, Royaume Uni Qatar Airways, Qatar Azul, Brésil Korean Air, Corée du Sud