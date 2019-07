C’est l’histoire peu banale de deux patrons qui vous racontent avec une bonne humeur communicative qu’ils travaillent activement à faire disparaître leur propre job et qu’ils en sont ravis. Cette manœuvre part d’une idée à la fois généreuse et stratégique. Généreuse car elle fait la part belle à la confiance faite aux travailleurs, et stratégique puisqu’elle vise à davantage d’efficacité. Comme le dit Pascal Rampen, plant manager à Eutomation&Scansys, "qui, finalement, maîtrise le mieux son poste de travail qu’un opérateur ? Pas celui qui est assis trois étages plus haut et qui passe dire bonjour une fois par semaine pendant cinq minutes".

