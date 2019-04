Selon les chiffres communiqués mercredi par le Forem, 1019 des 1598 travailleurs de Caterpillar Gosselies concernés par une reconversion et 173 des 256 issus d'entreprises sous-traitantes ont retrouvé un emploi. Le taux de CDI décrochés est de 69% pour les premiers et de 40% pour les seconds.







La fermeture du site de Gosselies avait été annoncée en septembre 2016. L'usine carolo où l'on fabriquait des engins de chantier employait plus de 2000 personnes et faisait vivre des centaines de travailleurs d'entreprises sous-traitantes (MHP, Cediwal, Eutraco logistics, Yusen logistics).





Deux ans après la mise en place d'une cellule de reconversion, deux tiers des travailleurs actifs (hors RCC, incapacité et autres) ont retrouvé du travail, principalement dans l'industrie manufacturière (30,9%), les transports et l'entreposage (14,7%) ou encore la santé et l'action sociale (11,8%). Un cinquième de ces ex-Caterpillar sont désormais actifs dans le secteur public.





"Les travailleurs ont pu bénéficier d'un soutien psychosocial pour surmonter le choc du licenciement. Des animations collectives ont été organisées pour acquérir la connaissance du marché du travail et un accompagnement personnalisé a été mis en place pour définir de nouveaux projets professionnels", se félicite le Forem.







Au total, près de la moitié (915) des 1966 anciens travailleurs de Caterpillar Gosselies ont suivi une formation.