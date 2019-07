Groupe Bruxelles Lambert (GBL) est entré en négociations exclusives pour l'acquisition du groupe français Webhelp, actif dans le service à la clientèle, annonce-t-il mardi.

La transaction valorise l'entreprise, présente dans plus de 35 pays, à hauteur de 2,4 milliards d'euros. Créée en 2000, Webhelp développe des solutions innovantes combinant prestations de conseil, solutions technologiques et capacités de traitement omni-canal. Depuis l'entrée au capital de KKR en 2015, ce groupe a doublé de taille.

Il emploie désormais plus de 50 000 personnes, contre 30 000 auparavant, et vise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2019. Cela en fait l'un des leaders mondiaux de l'expérience client et de l'externalisation des processus métiers (BPO), d'après GBL.

Le holding belge est entré en exclusivité pour en acquérir une participation majoritaire, aux côtés des actionnaires co-fondateurs Frédéric Jousset et Olivier Duha, qui conserveraient leur rôle de dirigeants, ainsi que son équipe dirigeante. Il reprendra les parts de KKR. La transaction devrait être clôturée d'ici la fin 2019.

Cela permettra de "poursuivre ensemble l'histoire de croissance et accompagner la société dans sa transition d'un acteur européen vers un leader mondial", commente Ian Gallienne, administrateur délégué de GBL.