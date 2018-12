Le Rail Pass (trajet libre), la Key Card (pour les courtes distances au sein d'une zone) et le Go Pass 10 (trajet libre pour les jeunes jusqu'à 26 ans) seront disponibles en version digitale à partir du 1er juillet prochain, annonce la SNCB vendredi. Une version papier restera prévue pour les deux premiers produits tandis que le Go Pass 10 deviendra lui exclusivement digital. Le prix moyen des billets (standard et week-end) diminuera par ailleurs de 1,89% dès le mois de février.

Le conseil d'administration de la SNCB a approuvé les tarifs qui seront d'application à partir du 1er février, annonce l'entreprise. L'adaptation annuelle moyenne de l'ensemble des tarifs atteindra 0,69%, un pourcentage "inférieur à la moitié de l'indice santé (1,64%)", souligne la SNCB. Le prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmente de 1,18%, contre une adaptation moyenne de 0,29% pour tous les autres produits.

Dans le détail, le prix des billets standard et week-end (en première et deuxième classes) diminuera en moyenne de 1,89% en février prochain. "Ceci s'inscrit dans la stratégie commerciale de la SNCB qui vise à promouvoir activement le train en tant que moyen de transport, notamment pour les voyageurs occasionnels", ajoute l'entreprise ferroviaire.

Avec la disponibilité de produits en version digitale, la SNCB souhaite stimuler les ventes numériques et la diminution de l'usage du papier.