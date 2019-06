5

Voici l'employeur qui fait le plus rêver les futurs diplômés belges en business/commerce et ingénierie/IT

And the winner is… Google. Tout comme l’an dernier, c’est le géant numérique américain qui est l’employeur qui fait encore et toujours le plus rêver les futurs diplômés belges dans les filières business/commerce et ingénierie/IT.