Les aéroports belges risquent d'être fortement perturbés par la grève nationale qui aura lieu le 13 février prochain. Pour rappel, cette journée de grève nationale a été décrétée par le front commun syndical après l'échec de la concertation sociale dans le secteur privé.



Dans les aéroports belges, de nombreux policiers, contrôleurs aériens, bagagistes ou autres manutentionnaires risquent ainsi de ne pas venir travailler le 13 février prochain. "L'appel est très large et cette grève sera très suivie", explique Didier Lebbe secrétaire permanent à la CNE (CSC) qui s'attend à une "paralysie" des opérations à l'aéroport de Bruxelles.



Sera-t-il possible de prendre un avion en ce jour de grève ? Brussels Airline a , en tout cas, décidé de prendre les devants en annulant 28 de ses 222 vols prévus le 13 février. "Les passagers ont déjà été informés et "rebookés" sur d'autres vols, explique Wencke Lemmes, porte-parole de la compagnie belge. Mais nous attendons d'avoir davantage d'informations, notamment sur la participation à ce mouvement des contrôleurs aériens, pour adapter notre programme de vol. Pourra-t-on opérer ce jour-là ? Cela reste assez flou pour le moment et nous espérons avoir ces informations le plus rapidement possible pour pouvoir trouver des solutions pour nos passagers".



Cette journée de grève nationale risque aussi d'entraîner des perturbations à l'aéroport de Charleroi (BSCA), selon le Setca, qui estime que l'aéroport "pourrait être pour la première fois perturbé de manière significative". Au-delà des raisons propres à l'action du 13 février et de l'échec des négociations sur un accord interprofessionnel 2019-2020, se greffent des problèmes spécifiques au deuxième aéroport du pays, comme celui la succession de Jean-Jacques Cloquet, l'ex-CEO g parti depuis début janvier chez Pairi Daiza.