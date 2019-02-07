La majorité des avions de Brussels Airlines seront cloués au sol le 13 février prochain. Pour rappel, la compagnie aérienne avait déjà annulé 28 vols sur un total de 222 vols planifiés pour ce jour de grève national et "rebooké" ses passagers sur d’autres vols. "Avec les informations disponibles à l’heure actuelle à propos de l’ampleur probable de la grève nationale, nous avons décidé de réduire notre offre de 122 vols supplémentaires", explique la compagnie dans un communiqué.
Au total, Brussels Airlines supprime donc 68% des vols planifiés à l’origine pour ce jour, "impactant" 11288 passagers. La compagnie estime que ces annulations vont permettre à ses clients "d’adapter leurs itinéraires de voyage bien en avance et ainsi minimiser un maximum le niveau de perturbation et d’inconfort généré par la grève nationale".
Pour rappel, un appel à la grève a, notamment, été lancé aux contrôleurs aériens et aux bagagistes dans les aéroports belges ce 13 février.
TUI Fly envisage les options possibles
Trente-six vols depuis ou vers la Belgique sont au programme de la compagnie TUI fly mercredi 13 février prochain. L'entreprise envisage différentes options pour ces vols, notamment les détourner vers des aéroports à l'étranger, explique la porte-parole de TUI Sarah Saucin. "Aucune décision n'a encore été prise". La porte-parole insiste sur le fait que TUI fly n'a pas pour habitude d'annuler des vols. On privilégie les alternatives, tel le détournement de vols vers les aéroports voisins.
Voici la liste des vols annulés par Brussels AIrlines le 13 février prochain :
SN203 BRUSSELS -DAKAR
SN203 DAKAR - BANJUL
SN204 BANJUL - DAKAR
SN204 DAKAR - BRUSSELS
SN241 BRUSSELS - FREETOWN
SN241 FREETOWN - MONROVIA
SN241 MONROVIA - BRUSSELS
SN255 BRUSSELS - OUAGADOUGOU
SN255 OUAGADOUGOU - ABIDJAN
SN256 ABIDJAN - OUAGADOUGOU
SN256 OUAGADOUGOU - BRUSSELS
SN277 ACCRA - LOMÉ
SN277 BRUSSELS - ACCRA
SN278 ACCRA - BRUSSELS
SN278 LOMÉ - ACCRA
SN371 BRUSSELS - DOUALA
SN371 DOUALA - YAOUNDÉ
SN372 DOUALA - BRUSSELS
SN372 YAOUNDÉ - DOUALA
SN467 BRUSSELS - KIGALI
SN467 ENTEBBE - BRUSSELS
SN467 KIGALI - ENTEBBE
SN501 BRUSSELS - NEW YORK
SN502 NEW YORK - BRUSSELS
SN2037 BRUSSELS - BIRMINGHAM
SN2038 BIRMINGHAM - BRUSSELS
SN2049 BRUSSELS - BIRMINGHAM
SN2050 BIRMINGHAM - BRUSSELS
SN2065 BRUSSELS - EDINBURGH
SN2066 EDINBURGH - BRUSSELS
SN2093 BRUSSELS - LONDON
SN2094 LONDON - BRUSSELS
SN2103 BRUSSELS - LONDON
SN2104 LONDON - BRUSSELS
SN2173 BRUSSELS - MANCHESTER
SN2174 MANCHESTER - BRUSSELS
SN2183 BRUSSELS - MANCHESTER
SN2184 MANCHESTER - BRUSSELS
SN2249 BRUSSELS - BILLUND
SN2250 BILLUND - BRUSSELS
SN2253 BRUSSELS - BILLUND
SN2254 BILLUND - BRUSSELS
SN2257 BRUSSELS - COPENHAGEN
SN2258 COPENHAGEN - BRUSSELS
SN2265 BRUSSELS - COPENHAGEN
SN2268 COPENHAGEN - BRUSSELS
SN2287 BRUSSELS - OSLO
SN2288 OSLO - BRUSSELS
SN2303 BRUSSELS - STOCKHOLM
SN2304 STOCKHOLM - BRUSSELS
SN2309 BRUSSELS - STOCKHOLM
SN2310 STOCKHOLM - BRUSSELS
SN2313 BRUSSELS - GOTHENBURG
SN2314 GOTHENBURG - BRUSSELS
SN2319 BRUSSELS - GOTHENBURG
SN2324 GOTHENBURG - BRUSSELS
SN2581 BRUSSELS - BERLIN
SN2582 BERLIN - BRUSSELS
SN2587 BRUSSELS - BERLIN
SN2588 BERLIN - BRUSSELS
SN2591 BRUSSELS - BERLIN
SN2592 BERLIN - BRUSSELS
SN2623 BRUSSELS - HAMBURG
SN2624 HAMBURG - BRUSSELS
SN2629 BRUSSELS - HAMBURG
SN2630 HAMBURG - BRUSSELS
SN 2633 BRUSSELS - HANNOVER
SN2634 HANNOVER - BRUSSELS
SN2639 BRUSSELS - HANNOVER
SN2640 HANNOVER - BRUSSELS
SN2701 BRUSSELS - BASEL
SN2702 BASEL - BRUSSELS
SN2713 BRUSSELS - GENEVA
SN2714 GENEVA - BRUSSELS
SN2721 BRUSSELS - GENEVA
SN2722 GENEVA - BRUSSELS
SN2725 BRUSSELS - GENEVA
SN2726 GENEVA - BRUSSELS
SN2809 BRUSSELS - PRAGUE
SN2810 PRAGUE - BRUSSELS
SN2815 BRUSSELS - PRAGUE
SN2816 PRAGUE - BRUSSELS
SN2829 BRUSSELS - BUDAPEST
SN2830 BUDAPEST - BRUSSELS
SN2835 BRUSSELS - MOSCOW
SN2836 MOSCOW - BRUSSELS
SN3147 BRUSSELS - MILAN LINATE
SN3148 MILAN LINATE - BRUSSELS
SN3151 BRUSSELS - MILAN LINATE
SN3152 MILAN LINATE - BRUSSELS
SN3175 BRUSSELS - MILAN FUMICINO
SN3176 MILAN FUMICINO - BRUSSELS
SN3187 BRUSSELS - MILAN FUMICINO
SN3188 MILAN FUMICINO - BRUSSELS
SN3207 BRUSSELS - VENICE
SN3208 VENICE - BRUSSELS
SN3293 BRUSSELS - TEL AVIV
SN3294 TEL AVIV - BRUSSELS
SN3569 BRUSSELS - NANTES
SN3570 NANTES - BRUSSELS
SN3587 BRUSSELS - LYON
SN3588 LYON - BRUSSELS
SN3593 BRUSSELS - LYON
SN3594 LYON - BRUSSELS
SN3597 BRUSSELS - MARSEILLE
SN3598 MARSEILLE - BRUSSELS
SN3603 BRUSSELS - MARSEILLE
SN3604 MARSEILLE - BRUSSELS
SN3628 PARIS CHARLES DEGAULLE - BRUSSELS
SN3629 BRUSSELS - PARIS CHARLES DEGAULLE
SN3631 BRUSSELS - PARIS CHARLES DEGAULLE
SN3632 PARIS CHARLES DEGAULLE - BRUSSELS
SN3667 BRUSSELS - TOULOUSE
SN3668 TOULOUSE - BRUSSELS
SN3675 BRUSSELS - TOULOUSE
SN3676 TOULOUSE - BRUSSELS
SN3713 BRUSSELS - BILBAO
SN3714 BILBAO - BRUSSELS
SN3715 BRUSSELS - BILBAO
SN3716 BILBAO - BRUSSELS
SN3731 BRUSSELS - MADRID
SN3732 MADRID - BRUSSELS