La majorité des avions de Brussels Airlines seront cloués au sol le 13 février prochain. Pour rappel, la compagnie aérienne avait déjà annulé 28 vols sur un total de 222 vols planifiés pour ce jour de grève national et "rebooké" ses passagers sur d’autres vols. "Avec les informations disponibles à l’heure actuelle à propos de l’ampleur probable de la grève nationale, nous avons décidé de réduire notre offre de 122 vols supplémentaires", explique la compagnie dans un communiqué.



Au total, Brussels Airlines supprime donc 68% des vols planifiés à l’origine pour ce jour, "impactant" 11288 passagers. La compagnie estime que ces annulations vont permettre à ses clients "d’adapter leurs itinéraires de voyage bien en avance et ainsi minimiser un maximum le niveau de perturbation et d’inconfort généré par la grève nationale".



Pour rappel, un appel à la grève a, notamment, été lancé aux contrôleurs aériens et aux bagagistes dans les aéroports belges ce 13 février.



TUI Fly envisage les options possibles

Trente-six vols depuis ou vers la Belgique sont au programme de la compagnie TUI fly mercredi 13 février prochain. L'entreprise envisage différentes options pour ces vols, notamment les détourner vers des aéroports à l'étranger, explique la porte-parole de TUI Sarah Saucin. "Aucune décision n'a encore été prise". La porte-parole insiste sur le fait que TUI fly n'a pas pour habitude d'annuler des vols. On privilégie les alternatives, tel le détournement de vols vers les aéroports voisins.





Voici la liste des vols annulés par Brussels AIrlines le 13 février prochain :



SN203 BRUSSELS -DAKAR

SN203 DAKAR - BANJUL

SN204 BANJUL - DAKAR

SN204 DAKAR - BRUSSELS

SN241 BRUSSELS - FREETOWN

SN241 FREETOWN - MONROVIA

SN241 MONROVIA - BRUSSELS

SN255 BRUSSELS - OUAGADOUGOU

SN255 OUAGADOUGOU - ABIDJAN

SN256 ABIDJAN - OUAGADOUGOU

SN256 OUAGADOUGOU - BRUSSELS

SN277 ACCRA - LOMÉ

SN277 BRUSSELS - ACCRA

SN278 ACCRA - BRUSSELS

SN278 LOMÉ - ACCRA

SN371 BRUSSELS - DOUALA

SN371 DOUALA - YAOUNDÉ

SN372 DOUALA - BRUSSELS

SN372 YAOUNDÉ - DOUALA

SN467 BRUSSELS - KIGALI

SN467 ENTEBBE - BRUSSELS

SN467 KIGALI - ENTEBBE

SN501 BRUSSELS - NEW YORK

SN502 NEW YORK - BRUSSELS





SN2037 BRUSSELS - BIRMINGHAM

SN2038 BIRMINGHAM - BRUSSELS

SN2049 BRUSSELS - BIRMINGHAM

SN2050 BIRMINGHAM - BRUSSELS

SN2065 BRUSSELS - EDINBURGH

SN2066 EDINBURGH - BRUSSELS

SN2093 BRUSSELS - LONDON

SN2094 LONDON - BRUSSELS

SN2103 BRUSSELS - LONDON

SN2104 LONDON - BRUSSELS

SN2173 BRUSSELS - MANCHESTER

SN2174 MANCHESTER - BRUSSELS

SN2183 BRUSSELS - MANCHESTER

SN2184 MANCHESTER - BRUSSELS

SN2249 BRUSSELS - BILLUND

SN2250 BILLUND - BRUSSELS

SN2253 BRUSSELS - BILLUND

SN2254 BILLUND - BRUSSELS

SN2257 BRUSSELS - COPENHAGEN

SN2258 COPENHAGEN - BRUSSELS

SN2265 BRUSSELS - COPENHAGEN

SN2268 COPENHAGEN - BRUSSELS

SN2287 BRUSSELS - OSLO

SN2288 OSLO - BRUSSELS

SN2303 BRUSSELS - STOCKHOLM

SN2304 STOCKHOLM - BRUSSELS

SN2309 BRUSSELS - STOCKHOLM

SN2310 STOCKHOLM - BRUSSELS

SN2313 BRUSSELS - GOTHENBURG

SN2314 GOTHENBURG - BRUSSELS

SN2319 BRUSSELS - GOTHENBURG

SN2324 GOTHENBURG - BRUSSELS

SN2581 BRUSSELS - BERLIN

SN2582 BERLIN - BRUSSELS

SN2587 BRUSSELS - BERLIN

SN2588 BERLIN - BRUSSELS

SN2591 BRUSSELS - BERLIN

SN2592 BERLIN - BRUSSELS

SN2623 BRUSSELS - HAMBURG

SN2624 HAMBURG - BRUSSELS

SN2629 BRUSSELS - HAMBURG

SN2630 HAMBURG - BRUSSELS

SN 2633 BRUSSELS - HANNOVER

SN2634 HANNOVER - BRUSSELS

SN2639 BRUSSELS - HANNOVER

SN2640 HANNOVER - BRUSSELS

SN2701 BRUSSELS - BASEL

SN2702 BASEL - BRUSSELS

SN2713 BRUSSELS - GENEVA

SN2714 GENEVA - BRUSSELS

SN2721 BRUSSELS - GENEVA

SN2722 GENEVA - BRUSSELS

SN2725 BRUSSELS - GENEVA

SN2726 GENEVA - BRUSSELS

SN2809 BRUSSELS - PRAGUE

SN2810 PRAGUE - BRUSSELS

SN2815 BRUSSELS - PRAGUE

SN2816 PRAGUE - BRUSSELS

SN2829 BRUSSELS - BUDAPEST

SN2830 BUDAPEST - BRUSSELS

SN2835 BRUSSELS - MOSCOW

SN2836 MOSCOW - BRUSSELS

SN3147 BRUSSELS - MILAN LINATE

SN3148 MILAN LINATE - BRUSSELS

SN3151 BRUSSELS - MILAN LINATE

SN3152 MILAN LINATE - BRUSSELS

SN3175 BRUSSELS - MILAN FUMICINO

SN3176 MILAN FUMICINO - BRUSSELS

SN3187 BRUSSELS - MILAN FUMICINO

SN3188 MILAN FUMICINO - BRUSSELS

SN3207 BRUSSELS - VENICE

SN3208 VENICE - BRUSSELS

SN3293 BRUSSELS - TEL AVIV

SN3294 TEL AVIV - BRUSSELS

SN3569 BRUSSELS - NANTES

SN3570 NANTES - BRUSSELS

SN3587 BRUSSELS - LYON

SN3588 LYON - BRUSSELS

SN3593 BRUSSELS - LYON

SN3594 LYON - BRUSSELS

SN3597 BRUSSELS - MARSEILLE

SN3598 MARSEILLE - BRUSSELS

SN3603 BRUSSELS - MARSEILLE

SN3604 MARSEILLE - BRUSSELS

SN3628 PARIS CHARLES DEGAULLE - BRUSSELS

SN3629 BRUSSELS - PARIS CHARLES DEGAULLE

SN3631 BRUSSELS - PARIS CHARLES DEGAULLE

SN3632 PARIS CHARLES DEGAULLE - BRUSSELS

SN3667 BRUSSELS - TOULOUSE

SN3668 TOULOUSE - BRUSSELS

SN3675 BRUSSELS - TOULOUSE

SN3676 TOULOUSE - BRUSSELS

SN3713 BRUSSELS - BILBAO

SN3714 BILBAO - BRUSSELS

SN3715 BRUSSELS - BILBAO

SN3716 BILBAO - BRUSSELS

SN3731 BRUSSELS - MADRID

SN3732 MADRID - BRUSSELS