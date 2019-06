En l’espace d’une dizaine d’années, les chiffres de l’absentéisme au travail, qu’il soit de longue ou de courte durée, ont progressé de façon impressionnante.

Une chronique d'Anne Rousseau, Professeure de Management organisationnel et humain, Ichec Brussels Managment School et UCLouvain.

Parmi ces absences, le burn out occuperait une place de choix, raison pour laquelle nos pouvoirs publics se soucient aujourd’hui de prévenir cette maladie, entre autres, en mettant en place un dispositif d’auto-évaluation en la matière. Dans le même temps, il apparaît que les jeunes générations sont de moins en moins preneuses de fonctions à responsabilité managériale, soucieuses de maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. L’attractivité de ces fonctions de management a donc quant à elle drastiquement diminué.

On n’a jamais autant parlé de bonheur au travail et pourtant…

Le manager est celui/celle qui doit amener son équipe à atteindre ses objectifs, organiser et planifier les activités, faire un reporting régulier tout en maintenant "une bonne ambiance" dans son équipe, autour des valeurs phares de son entreprise, en assurant le bon développement de chacun de ses collaborateurs, qu’ils soient dans le bureau d’à côté ou sur un autre continent, en repérant les talents et en les faisant évoluer dans une perspective corporate, en sachant tirer parti de la diversité, témoigner de la reconnaissance tout en étant exemplaire et en se souciant de donner du sens au travail individuel et collectif… Ce "métier" est et reste un incontournable de l’entreprise contemporaine mais ses contours ne cessent d’évoluer. Les défis à relever sont toujours plus complexes et les tensions en présence de plus en plus nombreuses. Cela tient en grande partie aux transformations du monde du travail, marquées par une recherche accrue de flexibilité et une individualisation des pratiques et des rapports mais aussi, une démultiplication des outils et dispositifs de gestion que certains auteurs dénoncent comme du managérialisme soulignant ainsi la primauté de l’instrumentation à toute autre forme de réflexion.

On comprend mieux dès lors les chiffres de l’absentéisme et le désintérêt des jeunes générations pour ces fonctions. Pourtant, les modes de gestion des entreprises d’aujourd’hui, s’ils sont particulièrement outillés, n’en sont pas pour autant fondamentalement nouveaux/différents. L’approche rationnelle et fonctionnelle reste très communément présente et force est de constater que les pratiques de gestion en elles-mêmes sont peu questionnées et encore moins re-pensées voire ré-inventées. Si l’innovation est un maître mot dans notre contexte socio-économique, les pratiques de management sont quant à elles considérées comme le parent pauvre de cette innovation. En effet, si les critiques adressées aux pratiques de gestion qui animent le monde du travail actuel sont nombreuses, les alternatives voire les innovations en la matière sont quant à elles plutôt méconnues. Or cette innovation dans les pratiques de gestion est un enjeu de taille pour les entreprises et pour les travailleurs. L’ensemble des possibles est immense mais la question de savoir comment faire sens, pour les managers et leurs collaborateurs, dans une perspective soutenable reste quant à elle ouverte.

La bonne gestion, ça s'apprend déjà à l'école

L’Ecole des Mines de Paris et la London Business School sont bien connues pour leurs travaux relatifs à l’innovation managériale qui ouvrent la voie à un agenda de recherche ambitieux. L’ICHEC Brussels Management School entend y contribuer et initie une étude portant sur les conditions et les contenus des changements inhérents aux pratiques de gestion ainsi que sur l’identification des compétences et connaissances requises pour ce faire. Il s’agit dans un premier temps de cerner les contextes organisationnels considérés comme favorables à la transformation des pratiques de gestion mais également les rôles dévolus aux managers en particulier dans ces dernières. S’agissant de promouvoir une gestion dite responsable c’est-à-dire entre autres, à même de soutenir une croissance économique durable, il importe en effet de cerner les conditions d’émergence, les processus de transformations et les compétences à mêmes de faire évoluer nos modèles de gestion voire de les transformer.