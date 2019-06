Le tour-opérateur allemand TUI estime les coûts de l'interdiction de vol des Boeing 737 MAX à 300 millions d'euros, pour la période allant jusque fin septembre.

L'entreprise espère que d'ici là les appareils pourront à nouveau circuler dans le ciel. Si l'autorisation de retour dans les airs est donnée en juillet, les coûts pourraient être réduits de 100 millions d'euros. La semaine dernière, le patron de l'association internationale du transport aérien (IATA) a estimé qu'une remise en service des Boeing 737 MAX n'interviendrait pas avant "10 à 12 semaines".

TUI est le plus gros utilisateur de ces appareils sur le continent. Il détient au total 15 737 MAX, dont quatre via la compagnie belge TUI fly.

Les 737 MAX sont cloués au sol dans le monde entier depuis le mois de mars et le crash, quelques jours plus tôt, d'un avion d'Ethiopian Airlines, qui avait tué tous les passagers. Et fin 2018, c'était un appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait déjà connu le même sort. Les deux accidents seraient dus à un dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS qui équipe ce modèle.