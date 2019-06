L'artiste américain Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire de l'histoire. Mais cela n'est pas uniquement dû à la musique.

Un compte en banque à 10 chiffres. L'artiste américain Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire de l'histoire, rapporte le magazine spécialisé Forbes. Actif sur la scène musicale depuis 1996, rien ou presque ne prédestinait Shawn Carter, de son vrai nom, à faire sauter la banque.

Elevé dans une cité de Brooklyn, où il avait pour un temps vendu de la drogue, l'homme est depuis assis sur un patrimoine immobilier d'une valeur de 50 millions de dollars, constitué, entre autres, d'une immense propriété dans le quartier new-yorkais huppé de Tribeca, d'un autre bien en banlieue de New York, ainsi que d'une demeure à Bel Air, à Los Angeles.

Grammy Awards et champagne

Outre son service de streaming musical évalué à 100 millions de dollars, son catalogue représentant 75 millions, ses plus de 100 millions d'albums vendus et ses quelque 21 Grammy Awards, le rappeur de 49 ans ne s'est cependant pas cantonné au divertissement pour batir sa fortune.

L'artiste américain Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire. © AFP



En investissant par exemple dans les marques de champagne et de cognac Armand de Brignac et D'Ussé, le new-yorkais a amassé près de 320 millions de dollars. De quoi devenir un acteur respecté du monde des affaires et tisser des liens avec des personnalités telles que Barack Obama, dont il est proche.

Une première

Dans un milieu musical où les signes de richesse définissent parfois l'artiste, le mari de Beyoncé vient donc de placer la barre très haut. D'autres avant lui s'étaient lancés dans la course au milliard. A commencer par le rappeur et producteur Dr. Dre qui avait revendu en 2014 sa célèbre marque de casques audio Beats By Dre à Apple pour un montant de 3 milliards de dollars mais qui, selon le magazine Forbes, ne plafonne "qu'à" 770 millions de dollars sur le compte bancaire. Et ce dernier est toujours devancé par le producteur Diddy dont la fortune est estimée à 825 millions de dollars.