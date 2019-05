Il y aura 40 restaurants en Flandre et à Bruxelles, annoncent nos conrères du Tijd.

Comme nous vous le révélions en fin d’année dernière, KFC nourrit de grandes ambitions avec pas moins de 150 ouvertures prévues en Belgique. Les premiers restaurants seront implantés dans les tout prochains jours. Si l’on savait déjà qu’une ouverture (imminente désormais) est prévue gare du Nord, on apprend aujourd’hui via nos confères du Tijd qu’un deuxième restaurant ouvrira aussi très prochainement dans le Shopping Wijnegem.

Les travaux auront visiblement pris un peu plus de temps que prévu car le KFC de la gare du Nord était planifié pour le printemps. On se dirige donc plutôt vers une ouverture dans les prochains jours, ou semaines au plus tard. L’enseigne est d’ailleurs à la recherche urgente de 80 collaborateurs, trahissant ainsi la très prochaine inauguration de KFC en Belgique.

Un retour du roi du poulet, quelques années après une première tentative infructueuse. L’Américain avait en effet déjà tenté une implantation en Belgique dans les années 1970, sans grand succès.

C’est avec force qu’il compte désormais revenir, annonçant une nouvelle concurrence féroce dans le secteur du fast-food, notamment pour Burger King, McDo ou encore Quick, mais aussi pour Hector Chicken, autre acteur ayant fait du poulet son cheval de bataille.

Et ce n’est pas tout : on apprend aussi que Five Guys, la chaîne de fast-food préférée de l’ancien président américain Barack Obama, va aussi s’installer d’ici quelques semaines à Bruxelles. Après avoir attaqué par Anvers, tout comme l’avait fait Burger King lors de son entrée sur le marché belge, Five Guys ouvrira son premier restaurant dans la capitale au mois de juillet prochain, dans le nouveau food court du centre commercial City 2.

La chaîne de fast-food occupera une surface s’étendant sur deux étages et bénéficiera d’un accès par la rue Neuve. L’étage du bas s’ouvrira quant à lui sur le tout nouveau food court.

Plus que jamais, la guerre du burger est déclarée et elle risque de faire des dégâts !