L'action Colruyt chutait de plus de 10% ce mercredi matin à la Bourse de Bruxelles, alors que les résultats annuels de l'exercice décalé 2018-2019 (clos au 31 mars) du groupe de distribution publiés ce mardi étaient plutôt positifs.

Colruyt a fait état d'un chiffre d'affaires et d'une rentabilité en hausse, ce qui s'est traduit par un bénéfice net de 384 millions d'euros, en progression de 2,5% sur un an. Le groupe et ses enseignes Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar ont même vu leurs parts de marché croître de 31,8% à 32,2%.

Des prévisions moins optimistes

Mais les prévisions avancées par le groupe pour son exercice 2019-2020 sont moins roses puisque Colruyt s'attend "à une pression plus intense sur les prix et les promotions sur le marché de détail concurrentiel en Belgique". En outre, le groupe ne prévoit pas, à court terme, d'amélioration significative du climat économique pour le consommateur en Belgique et en France.

C'est sans doute ce qui explique le recul de l'action, qui valait ce mercredi, peu avant 10h30, 56,12 euros, soit 11,34% de moins que son cours de clôture de la veille. Il faut dire également que l'action Colruyt avait atteint des sommets historiques ces derniers jours.

Et le dividende ?

Mardi, le conseil d'administration annoncer que le groupe proposera un dividende brut d'1,31 euro par action, contre 1,22 euro par action versé au titre de l'exercice précédent. À partir de l'exercice 2018/19, les actionnaires de référence Korys NV et Sofina S.A. ne bénéficieront plus d'une allocation de stabilité. Le conseil d'administration propose dès lors d'augmenter le dividende de l'exercice 2018/19 de la moitié de l'allocation de stabilité. Par ailleurs, Colruyt Group affectera chaque année un montant à des projets de formation par l'intermédiaire de la Collibri Foundation, la fondation du groupe.