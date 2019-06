L’action Colruyt chutait de 15,48 % ce mercredi à la clôture à la Bourse de Bruxelles. Pourtant, les résultats annuels de l’exercice décalé 2018-2019 (clos au 31 mars) du groupe de distribution publiés ce mardi étaient plutôt positifs.

Colruyt avait fait état d’un chiffre d’affaires et d’une rentabilité en hausse, ce qui s’est traduit par un bénéfice net de 384 millions d’euros, en progression de 2,5 % sur un an. Le groupe et ses enseignes Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar ont même vu leurs parts de marché croître de 31,8 % à 32,2 %.

Des prévisions moins optimistes

Mais les prévisions avancées par le groupe pour son exercice 2019-2020 sont moins roses puisque Colruyt s’attend “à une pression plus intense sur les prix et les promotions sur le marché de détail concurrentiel en Belgique”. De plus, le groupe ne prévoit pas, à court terme, d’amélioration significative du climat économique pour le consommateur.

C’est sans doute ce qui explique le recul de l’action, qui a donc fini à 53,50 euros mercredi soir. Une chute que le groupe n’avait pas connue depuis 2016. Il faut également dire que l’action Colruyt avait fortement monté en 2018 alors que le Bel 20 dans son ensemble faiblissait. Elle a même atteint des sommets historiques ces derniers jours et sa valorisation devenait surélevée.

Le dividende à la rescousse

Le conseil d’administration a, par contre, annoncé que le groupe proposera un dividende brut d’1,31 euro par action, contre 1,22 euro par action versé au titre de l’exercice précédent. En partie parce qu’à compter de l’exercice 2018-2019, les actionnaires de référence Korys NV et Sofina S.A. ne bénéficieront plus d’une allocation de stabilité. Le conseil d’administration propose, dès lors, d’augmenter le dividende de l’exercice 2018-2019 de la moitié de l’allocation de stabilité. Enfin, le rendement brut affiche un taux de 2,25 %, ce qui pourrait rassurer certains investisseurs et sauver le groupe d’une trop forte chute en bourse, malgré l’aspect concurrentiel qui reste très pesant dans le secteur.